Auffahrunfall auf der L 723 infolge Unachtsamkeit

Wiesloch. Eine 39-jährige Autofahrerin ist am Dienstagnachmittag auf der L723 auf den Wagen einer 67-Jährigen aufgefahren. Nach Angaben der Polizei musste die 67-Jährige auf Höhe der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg aufgrund einer rot anzeigenden Ampel abbremsen und verkehrsbedingt halten. Die hinter ihr fahrende 39-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr in der Folge mit ihrem Wagen auf das Fahrzeug der 67-Jährigen auf. Beide Frauen blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 5500 Euro.

