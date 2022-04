Auffahrunfall auf der A5 - rechter und mittlerer Fahrstreifen gesperrt

St. Leon-Rot. Durch einen Auffahrunfall auf der A5 bei St. Leon-Rot kommt es aktuell zur Sperrung des mittleren und rechten Fahrstreifens. Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 50-Jähriger mit einem Kleinlaster, beladen mit zwei Autos, den rechten Fahrstreifen in Richtung Frankfurt. Er habe verkehrsbedingt bremsen müssen, was ein nachfolgender Sattelzug zu spät bemerkte und dem Kleinlaster hinten auffuhr. Auf dem Sattelzug war ein großes Stahlelement beladen, welches sich die Wucht des Aufpralls nach vorne in das Führerhaus schob. Der 30-Jährige Sattelzugfahrer blieb unverletzt und konnte sich selbst aus dem Führerhaus befreien. Der 50-Jährige blieb ebenfalls unverletzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf 150.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt gewesen und es bildete sich ein 10 Kilometer langer Rückstau. Aktuell dauern die Bergungs- und Aufräumarbeiten an, wodurch nur der linke Fahrstreifen frei ist.