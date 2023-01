Sinsheim. Bei einem Auffahrunfall auf der B 45 bei Sinsheim ist am Donnerstagmorgen eine Person leicht verletzt worden. Der Verkehr in Richtung Meckesheim wurde nach Angaben der Polizei auf Höhe der B 292 abgeleitet. Die Sperrung der Bundesstraße in Höhe Sinsheim wurde aufgehoben. Bereits kurz zuvor ereignete sich auf der B 45 ein weiterer Unfall.

