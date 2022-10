Auffahrunfall auf A61 bei Frankenthal - 22-Jähriger schwer verletzt

Frankenthal. Bei einem Unfall auf der Autobahn 61 nahe Frankenthal ist ein 22-Jähriger schwer verletzt worden. Ein 42-Jähriger fuhr auf das Auto des jungen Mannes auf, weil seine Sicht plötzlich durch starken Qualm eingeschränkt war, wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte. Durch den Zusammenstoß schleuderten beide Autos mehrere Meter über die Straße.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der 22-Jährige war in seinem Auto eingeklemmt und musste mithilfe der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 42-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, allerdings mit leichten Verletzungen. Zudem hatte der Mann seinen elfjährigen Sohn dabei, dieser blieb unverletzt. Woher der Qualm kam, war zunächst unklar. Den Angaben zufolge ist bei dem Unfall ein Schaden von rund 80 000 Euro entstanden.