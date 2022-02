Auffahrunfall auf A 6 mit 30.000 Euro Sachschaden

Rhein-Neckar. Erheblicher Sachschaden von rund 30.000 Euro ist am Dienstagnachmittag bei einem Auffahrunfall auf der A 6 bei Mannheim entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 53-jähriger Mann gegen 15 Uhr mit seinem VW Crafter auf der A6 in Richtung Mannheim unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen musste er wegen einer Fahrbahnverengung auf eine Fahrspur seine Geschwindigkeit stark reduzieren. Dabei fuhr ihm ein nachfolgender 40-jähriger Audi-Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und mangelnden Sicherheitsabstands hinten auf. Hierbei lösten im Audi alle Airbags aus. Der Audi wurde durch den Aufprall so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrtüchtig war. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die zwei Fahrer kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

