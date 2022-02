Auffahrunfall an Zebrastreifen in Frankenthal

Frankenthal. Am Freitagmorgen ist es zu einem Auffahrunfall an einem Fußgängerüberweg in Frankenthal gekommen. Ein Fahrzeug hielt an dem Zebrastreifen auf der Lambsheimer Straße, um einen Fußgänger die Fahrbahn queren zu lassen. Ein 25-Jähriger fuhr dem Fahrzeug vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit hinten auf. Durch den Aufprall verletzte sich der Unfallverursachende leicht und sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Der Sachschaden beläuft sich auf die Höhe von 15.000 Euro. Der andere Verkehrsteilnehmer und der Fußgänger blieben unverletzt.