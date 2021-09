Auffahrunfall an Stauende auf A61 - zwei Autofahrer verletzt

Speyer. Bei einem Auffahrunfall an einem Stauende auf der A61 bei Speyer am Mittwochmittag haben sich zwei Personen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, sollen die zwei Fahrzeuge gegen 12.40 Uhr kurz vor dem Autobahnkreuz Speyer in Fahrtrichtung Koblenz kollidiert sein. Eines der Auots prallte nach dem Zusammenstoß gegen in die Leitplanken. Die beiden leicht verletzten Fahrer wurden jeweils mit einem Rettungswagen in eine Klinik tranportiert.

Die Autobahn war in der Folge des Unfalls in Richtung Koblenz zwischenzeitlich blockiert. Später wurde der linke Fahrstreifen wieder freigegeben. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Noch am Nachmittag dauerte die Unfallaufnahme, die die Beamtinnen und Beamten auf dem Standstreifen abwickelten, an. Verkehsbehinderungen enstanden. Der Rückstau betrug in der Spitze rund vier Kilometer.