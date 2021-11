Auffahrunfälle zwischen Mannheim und Autobahnkreuz Viernheim

Rhein-Neckar. Auf der A6 zwischen der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen und dem Autobahnkreuz Viernheim kam es am späten Nachmittag nach zwei Unfällen zu Verkehrsbehinderungen. Wie die Polizei auf Nachfrage dieser Redaktion mitgeteilt hat, ereigneten sich beide Auffahrunfälle in kurzem Abstand im Baustellenbereich in Fahrtrichtung Norden. Inzwischen liegen keine Verkehrsbeeinträchtigungen mehr vor. Auch auf der Gegenfahrbahn kam es zunächst zu einem Stau. Nach Angaben der Polizei wurde eine Person bei den Unfällen leicht verletzt.

