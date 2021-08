Auf Zeitreise durch die Automobilgeschichte in Schwetzingen

Schwetzingen. Noch mehr Raritäten und vor allem aus der ganzen Welt – das hält die Classic-Gala im Schwetzinger Schlossgarten am Wochenende vom 3. bis 5. September bereit. Corona-bedingt mussten ähnliche Veranstaltungen abgesagt werden, so dass dieser Concours der bislang einzige im Terminkalender vieler Oldtimerfans ist. Und die dürfen sich auf 160 Fahrzeuge aus der Automobilgeschichte freuen (im Bild: ein De Dion Bouton). Mehr noch: Parallel geht es um die Zukunft auf zwei, drei und vier Rädern bei der Ecomobil-Gala. Für die Schauen fällt nur der Schlossgarteneintritt von 7 Euro (ermäßigt 3,50 Euro) an, ausgenommen Jahreskarteninhaber. Allerdings müssen Zeitfenster von 9 bis 13 oder 14 bis 18 Uhr für den Besuch gebucht werden unter schlossgarten-schwetzingen.reservix.de. Es gilt die 3-G-Regel.

