Bad Dürkheim. Lautstark angefeuert worden sind zwei Unbekannte, die verbotenerweise auf einen Turm der Dürkheimer Hardenburg geklettert sind. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten Zeugen die Eindringlinge beobachtet und die Behörden alarmiert. Zudem stand die zehn bis 15 Personen starke „Fangemeinde“ auf dem frei zugänglichen Parkplatz an der Ruine ohne Mund-Nasen-Bedeckung und ohne den Mindestabstand einzuhalten.

„Als die beiden Turmkletterer den Zeugen entdeckten, sind sie mit ihrer Gruppe in Richtung Waldschlössel verschwunden“, so ein Polizeisprecher. Beschädigungen an Zaun und Turm seien nicht festgestellt worden. Nun werde wegen Hausfriedensbruch ermittelt. Die Verwaltung sei wegen möglicher Corona-Verstöße informiert. sin