Auf der A 656 droht zwischen Mannheim und Heidelberg wieder Stau

Rhein-Neckar. Autofahrer müssen sich auf der A 656 wieder auf Stau im Berufsverkehr einstellen. Ab Juni wird das letzte Teilstück saniert. Es gibt wieder nur eine Fahrbahn pro Richtung. Auf der Pendlerautobahn zwischen Mannheim und Heidelberg beginnt nun der letzte Abschnitt der insgesamt fünfjährigen Sanierung im Bereich der Brücke über den Bahnhof von Friedrichsfeld. Die Autobahn GmbH tauscht bis September den Fahrbahnbelag in Richtung Heidelberg auf eine Länge von etwa 1,5 Kilometer aus. Bereits in der Nacht zu diesem Samstag, 22. Mai, wird die Autobahn ab etwa 21 Uhr gesperrt, um erste Vorarbeiten zu erledigen. In der Folgewoche kann es laut Autobahn GmbH zu weiteren kurzen Verkehrsbehinderungen kommen, weil die künftigen Überfahrten über den Mittelstreifen hergestellt werden. Vom 4. bis zum 7. Juni, dem Wochenende nach Fronleichnam, wird die Autobahn in Richtung Mannheim ab dem Heidelberger Kreuz komplett gesperrt, weil die neue Verkehrsführung eingerichtet wird. Danach steht jeder Fahrtrichtung bis September wieder nur eine Spur zur Verfügung. Der Verkehr läuft dann komplett über die bereits sanierten Fahrbahnen in Richtung Mannheim.

Die Umleitung während der Vollsperrung Anfang Juni verläuft über die A 659 bei Viernheim und Weinheim im Norden und über die B 535 im Süden. In der viermonatigen Bauzeit lässt die Autobahn GmbH die Betondecke der Fahrbahn gegen eine Asphaltschicht austauschen. Im Bereich der nahegelegenen Bebauung wird sogenannter Flüsterasphalt eingebaut, der den Verkehrslärm dämpft.

Für die Autobahn GmbH und ihre Außenstelle in der Heidelberger Bahnstadt ist diese Baustelle ein besonderes Projekt. Es ist nämlich die erste Maßnahme, die die Außenstelle von der Ausschreibung bis zur Bauüberwachung betreut. Die Autobahn GmbH hatte zum Jahreswechsel die Verantwortung für die zentrale Planung, den Bau, Betrieb, die Erhaltung und Verwaltung der deutschen Autobahnen übernommen. Die Außenstelle Heidelberg der Niederlassung Südwest ist für nahezu das komplette Autobahnnetz der Metropolregion zuständig, 200 Kilometer Straßen, 800 Ingenieurbauwerke, darunter rund 450 Brücken.