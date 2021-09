Auf den Boden gehalten und durchgeladen: Unbekannter hantiert mit Pistole vor Kindern

Speyer. Ein Unbekannter soll am Freitagabend in Speyer vor Kindern mit einer Pistole hantiert haben. Dabei soll er die Waffe auf den Boden gehalten und sie auch durchgeladen sowie die Kinder aggressiv aufgefordert haben, sich zu entfernen, teilte die Polizei mit. Mehrere Passanten seien zwischen 19.25 Uhr und 19.40 Uhr in der Hans-Sachs-Straße und in der Lessingstraße auf den unbekannten Mann aufmerksam geworden. Die mutmaßliche Pistole habe er im Bereich des Hosenbundes mitgeführt.

Ob es sich bei der Waffe um eine Schusswaffe oder ein Spielzeug handelte, war nicht feststellbar. Der Mann habe sich in Richtung Theodor-Heuss-Straße entfernt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Bedrohung gegen den Unbekannten ein.

Der Täter wurde von der Polizei mit einem Alter zwischen 20 und 30 Jahren beschrieben. Er soll 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und kräftig gebaut sein. Die Haare seien kurz und blond, der Arm bunt tätowiert. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer kurzen Hose und einem weißen T-Shirt bekleidet. Außerdem soll er einen auffälligen Gang haben.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 06232-1370 bei der Polizei.

