Audioguide führt durch die Landauer Altstadt

Landau. Jetzt gibt’s was auf die Ohren: Das Büro für Tourismus der Stadt Landau bietet für den historischen Stadtrundgang durch die Südpfalzmetropole ab sofort einen Audioguide an. Ob Deutsches Tor, Fortanlagen oder Frank-Loebsches Haus: Auf der Internetseite des Tourismusbüros und in der SÜW-App sind jetzt laut Mitteilung der Stadt „spannende Infos zu etwa 30 Landauer Sehenswürdigkeiten hinterlegt, die einfach über das eigene Smartphone angehört werden können“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„In Landau gibt es so vieles zu entdecken – und mit dem neuen Audioguide kann man unterwegs auch noch ganz unkompliziert und digital allerhand über die zahlreichen Sehenswürdigkeiten unserer schönen Altstadt lernen“, wird Tourismusdezernent Alexander Grassmann in der Mitteilung zitiert. Für alle, die es lieber analog mögen, habe das Team des Tourismusbüros auch den Flyer mit Karte zum historischen Stadtrundgang neu aufgelegt. Dort gibt es alle Infos auch zum Nachlesen.

Auch in der App abrufbar

Per Audioguide lässt sich Landau auf eigene Faust erkunden. © e.V./Dominik Ketz

Der Audioguide ist online unter www.landau-tourismus.de/historischer-stadtrundgang abrufbar oder in der SÜW-App zu finden, die im App- oder Playstore kostenlos zum Download zur Verfügung steht. Der Flyer ist im Büro für Tourismus (Marktstraße 50 im Rathaus) erhältlich. Den historischen Stadtrundgang gibt es auf Anfrage auch als klassische Tour. Die Führung dauert etwa 90 Minuten und kostet acht Euro pro Person. Infos beim Tourismusbüro unter Telefon 06341/13 83 10 oder per Mail an touristinfo@landau.de. red/agö

Info: www.landau-tourismus.de/ historischer-stadtrundgang

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2