Heppenheim. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht in Heppenheim. Wie diese mitteilt, wurde ein Fahrzeug auf dem Parkplatz vor dem Anwesen in der Gießender Straße 6 zwischen Sonntag, 19 Uhr und Montag, 14.30 Uhr beschädigt. Der Unfallflüchtige stieß womöglich beim Einsteigen in sein Fahrzeug gegen die Beifahrerseite des schwarzen Audi und hinterließ einen rotfarbenen Lackschaden.

Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0 abzugeben.