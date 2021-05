Auch Autobahnpolizei mit Taser - Pilotbetrieb für Kripo läuft

Mainz. Auch die Autobahnpolizei in Rheinland-Pfalz ist mit Tasern ausgestattet worden. "Mittlerweile wurde die geplante Taser-Ausstattung in den 72 Polizeiinspektionen, 13 Polizeiwachen sowie den acht Polizeiautobahnstationen komplettiert", teilte das Innenministerium in Mainz auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Somit sind nun neben allen Streifenwagen der Inspektionen und Wachen im Land auch die der Autobahnpolizei mit den Geräten bestückt.

Insgesamt waren den Angaben zufolge rund 400 Distanzelektroimpulsgeräte (DEIG) des Typs "X2" beschafft worden. Die Elektroschockpistolen sind nach einem einjährigen Pilotprojekt seit November 2018 als Einsatzmittel für den Streifendienst freigegeben.

Geplant ist, dass auch die Kriminalpolizei mit den Geräten ausgestattet wird. Laut Innenministerium läuft seit April dieses Jahres ein Pilotbetrieb bei der Kriminaldirektion in Mainz. "Bei einem positiven Verlauf der Erprobung im Kriminaldauerdienst und dem Fahndungskommissariat K 6 könnte der Taser landesweit auch durch geschulte Beamte der Kriminalpolizei genutzt werden", hieß es.