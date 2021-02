Frankenthal. Frankenthal. Sechs Menschen sind bei der geplanten Zwangsräumung einer Neustadter Wohnung im August 2020 verletzt worden. Seit Donnerstag muss sich der 64-jährige Mieter wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und besonders schwerer Brandstiftung vor dem Landgericht in Frankenthal verantworten. Die Staatsanwaltschaft spricht davon, dass der Pfälzer versucht hat, „heimtückisch, grausam, mit gemeingefährlichen Mitteln und aus niedrigen Beweggründen“ mehrere Menschen zu töten.

So habe er die beiden Mitarbeiter des Neustadter Ordnungsamtes und die Gerichtsvollzieherin nach dem Öffnen seiner Wohnungstür durch den Schlüsseldienst mit den Worten empfangen „Kommt her, was wollt ihr trinken - Kafffee? Milch und Zucker?“ Dabei habe er zwei gefüllte Gefäße in der Hand gehalten. Die beiden Ordnungsamt-Mitarbeiter hätten nicht erkannt, dass diese mit einer brennenden Benzin-Ölmischung gefüllt waren. Deshalb hätten sie nicht mit einem Angriff gerechnet, als der Angeklagte ihnen die Gefäße entgegen schleuderte. Ein Mann habe sich brennend in den nächsten Stock flüchten können, wo er sich am Boden wälze und vom Mitarbeiter des Schlüsseldienstes gelöscht wurde. Sein Kollege hatte sich laut Staatsanwalt ins Badezimmer des Angeklagten gerettet und sich dort mit Wasser selbst gelöscht. Da mittlerweile aber der Flur der Wohnung brannte und der Rückweg abgeschnitten war, sei der schwer verletzte Mann über den schmalen Fenstersims am Dach entlang bis zum Treppenhausfenster balanciert, wo er hereingelassen wurde. Die beiden Männer erlitten schwere Brandverletzungen, so seien bei einem neun Prozent der Körperoberfläche verbrannt gewesen. Einem Nachbarn, der durch den Tumult alarmiert in den Hausflur kam, schlugen Flammen entgegen, die seine Beine verbrannten.

Des Weiteren geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Angeklagte weitere Brandsätze in Form von Weinflaschen vorbereitet hatte, aus denen mit Benzin getränkte, brennende Lappen ragten. Als die Feuerwehr anrückte, habe er seine selbst gebauten Molotowcocktails angezündet und aus seinem Dachfenster auf die Einsatzkräfte geworfen. Einen Feuerwehrmann, der ihn mittels Drehleiter aus der Wohnung retten wollte, habe der 64-Jährige nur knapp verfehlt. Insgesamt habe er einen Sachschaden von mehr als 80000 Euro angerichtet. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte im Zustand der verminderten Schuldfähigkeit gehandelt hat und eine Unterbringung in der Psychiatrie infrage kommt.

Zunächst erzählt der schmächtige Mann mit den großen braunen Augen eloquent von seiner Kindheit als uneheliches Kind eines Weinhändlers in Edenkoben. Nach dem Hauptschulabschluss auf einer katholischen Schule habe er entweder Polizist oder Priester werden wollen. Deshalb habe ihn sein Weg auf das Internat eines bayerischen Klosters geführt, wo er später Abitur machte. Anschließend sei er zur Bundeswehr gegangen, doch wegen einer Befehlsverweigerung sei er in der Münchner Nervenklinik gelandet und vom Dienst befreit worden.

„Eigentlich wollte ich danach die Freiheit des Denkens studieren - Philosophie. Aber als ich an der Universität in Bonn angekommen bin, war das alles zu groß für mich. Die Leute dort waren schön und stark und ich klein und hässlich. Deshalb war es einfacher, gar nicht erst hinzugehen“, erzählt er. Stattdessen habe er nach dem Tod seines Vaters von dessen Erbe gelebt. „Ich habe nicht gearbeitet, bin lange ausgegangen und spät aufgestanden.“ Als das Geld nach zehn Jahren aufgebraucht war, absolvierte der Angeklagte eine Ausbildung zum medizinischen Bademeister und Masseur. Gearbeitet habe er in diesem Job aber nicht. Er schulte zum Schumacher und dann zum Schweißer um. „Fuß fassen konnte ich nirgends.“ Mit Bier, Wein und Cannabis habe er sich viele Tage vertrieben. 25 Jahre seines Lebens sei er arbeitslos gewesen und mit 56 verrentet worden.

Probleme mit dem Vermieter gab es den Akten zufolge schon 2013 in einer Neustadter Wohnung, aus der er ausziehen sollte. „Ich habe es aber nicht getan.“ Als ein Anhörungstermin beim Amtsgericht anstand, sei er nicht hingegangen. „Ich habe eine geladene Pistole eingesteckt und bin nach Bad Dürkheim zum Amtsarzt gefahren, der mich begutachtet hatte. Ich brauchte jemanden, den ich kenne und mit dem ich reden kann.“ Es folgte ein Aufenthalt in der Klinik „Zur Sonnenwende“ in Bad Dürkheim. Mithilfe eines Betreuers habe er anschließend die Wohnung in Neustadt bekommen und bis Ende 2019 sei alles gut gegangen. „Dann hat das Amt herausgefunden, dass ich aus meinem Erbe noch zwei Brachflächen in Edenkoben besitze und hat die Mietüberweisungen gestundet.“ Statt sich um die Rechnungen und Mahnungen zu kümmern oder eine Verlängerung seiner Grundsicherung zu beantragen, habe er die Briefe aufeinander gestapelt und ignoriert. „Das hat mich nicht mehr interessiert.“

Am Nachmittag will der Mann zu den Vorwürfen Stellung nehmen. Auch die beiden Ordnungsdienstmitarbeiter sollen als Zeugen gehört werden. .