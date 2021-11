Seit Ende 2019 ist das Kernkraftwerk Philippsburg stillgelegt. Augenfälligstes Zeichen dafür, dass der Rückbau begonnen hat, war die spektakuläre Sprengung der beiden Kühltürme am 14. Mai dieses Jahres. Während das Kraftwerk also langsam verschwindet, wird der radioaktiv strahlende Abfall noch Jahrzehnte am Standort bleiben. Und er bekommt in absehbarer Zeit noch externen Zuwachs. Neben den

...