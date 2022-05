Astronauten erzählen von Flügen ins All

Speyer. Zehn europäische Astronauten und eine Astronautin haben bei einem Treffen in Speyer über Gegenwart und Zukunft der bemannten Raumfahrt gesprochen. Die Zusammenkunft der Organisation Association of Space Explorers fand am Samstag im Speyerer Technik Museum statt. Jeder Teilnehmer berichtete dabei auch über seinen Raumflug – einige etwa mit einer russischen Sojus-Kapsel. Darunter war auch Ulf Merbold, der als einziger Deutscher dreimal im All war. Auch die Deutschen Reinhold Ewald, Ernst Messerschmid, Gerhard Thiele und Klaus-Dietrich Flade waren gekommen. In Speyer steht auch die sowjetische Raumfähre Buran („Schneesturm“).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Matthias Maurer seit 6. Mai zurück

Als bisher letzter Deutscher war Matthias Maurer am 6. Mai von der Raumstation ISS zur Erde zurückgekehrt. Der 52 Jahre alte Astronaut der europäischen Raumfahrtagentur Esa hatte fast ein halbes Jahr lang auf dem Außenposten der Menschheit rund 400 Kilometer über der Erde geforscht. Wann der nächste Deutsche ins All fliegt, ist unklar. lr