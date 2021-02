Rhein-Neckar. Alles was „bäh“ ist, das fasst man nicht an: So erklären es Eltern ihren Kindern, sollten diese sich erdreisten, Dinge zu erkunden, die sie bisher nicht geschmeckt oder gerochen haben. Überträgt man das auf die aktuelle Debatte über Impfstoffe, dann war Astrazeneca in den vergangenen Wochen bereits „bäh“, bevor in Deutschland überhaupt jemand damit in Kontakt gekommen war. In der Metropolregion Rhein-Neckar verhält sich das nicht anders.

Die ersten, die diesbezüglich die Hand hoben, waren die Verantwortlichen für das Impfzentrum in Speyer. Dort bedauerte man schon vor exakt 14 Tagen, dass an einem Tag von 20 möglichen Impfterminen mit dem Astrazeneca-Impfstoff 13 nicht stattfanden. Entweder hatten die „Patienten“ abgesagt oder sie blieben einfach unentschuldigt fern. Die Begründung lag für die Betreiber auf der Hand: Mit einem vermeintlich zweitklassigen Präparat möchte niemand versorgt werden. Das zog sich auch noch durch die vergangenen Tage, in denen man sich am Ende des Tages damit behalf, Nachrücker abzutelefonieren, die dann innerhalb kürzester Zeit im Impfzentrum auf der Matte standen, wie Koordinator Peter Eymann erklärt. Dass das schwedisch-britische Gemeinschaftsprodukt in Deutschland zum Ladenhüter werden könnte, geht aus einem Monitoring des Robert-Koch-Instituts hervor. Demnach wurden von den 1,4 Millionen bereits gelieferten Astrazeneca-Präparaten lediglich 211 886 verimpft.

In Mannheim kaum Absagen

Für das Impfzentrum der Stadt Mannheim erklärte Ralf Walther jedoch am Dienstag: „Die Impfungen mit Astrazeneca haben vor wenigen Tagen begonnen. Aktuell kann kein vermehrtes Aufkommen von Absagen aufgrund des Impfstoffs feststellt werden.“

Das Landratsamt Rhein-Neckar hat nach Mitteilung eines Sprechers bisher überhaupt keine Erkenntnisse über Terminabsagen. Zwar sei man Betreiber gleich dreier Zentren in Heidelberg, Weinheim und Sinsheim, aber für die Terminvergabe sei man nicht zuständig. Der jeweilige Impfstoff, so die Antwort auf die Anfrage dieser Redaktion, werde den Leuten bei der Terminbestätigung mitgeteilt. Zumindest in diesem Punkt gleichen sich die Herangehensweisen links und rechts des Rheins. Wer zum Impfzentrum kommt, weiß schon, ob er mit Biontech, Astrazeneca oder Moderna geimpft werden wird.

Ohnehin kommt Astrazeneca zurzeit nur bei Menschen zum Einsatz, die unter 65 Jahre alt sind. 19 Termine waren es am Mittwochvormittag, die für eine Impfung mit Astrazeneca im Speyerer Impfzentrum in der Stadthalle vereinbart waren. Zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr war diese Personengruppe, in der sich vorrangig Arzthelferinnen, Hebammen, Physiotherapeuten und Ärzte befanden, an der Reihe.

Koordinator: „Seriös aufklären“

Überraschung: Alle 19 waren da. Darunter beispielsweise Physiotherapeut Bugs Steffen (61), der keinerlei Vorbehalte gegen eine Impfung mit Astrazeneca hegt. Eine Schifferstadter Hausärztin, die anonym bleiben will, sagte: „Ich bin durch die Impfung zu 100 Prozent vor schwierigen Verläufen einer Corona-Erkrankung geschützt. Das haben viele meiner Patienten leider nicht geschafft.“ Peter Eymann, der die Koordination des Impfzentrums übernommen hat, mahnte an, zum umstrittenen Impfstoff seriös und faktenbasiert aufzuklären. Es gebe immer noch Menschen, die dächten, dass das Astrazeneca-Präparat nur bei 70 Prozent der Leute wirke und die anderen 30 Prozent keinen Schutz hätten. Das sei falsch. Eine Herdenimmunität könne man nur herstellen, wenn die Leute das Impfangebot auch wahrnähmen.

Zumindest in Rheinland-Pfalz tauchten nach Auskunft der Pressestelle des Mainzer Gesundheitsministeriums im Durchschnitt zehn Prozent der Astrazeneca-Impflinge nicht zum Termin auf. „Das ist nicht okay. Die sollten sich ganz hinten anstellen müssen“, kommentiert Arzthelferin Kornelia Schmidt aus Speyer. Aus dem Stuttgarter Sozialministerium verlautet derweil, dass man nicht wahrnehme, dass Leute wegen Astrazeneca nicht kämen. Gleichzeitig erscheinen nun Studien in Schottland, die Astrazeneca schon nach der ersten Impfung einen 94-prozentigen Schutz vor einer Krankenhaus-Einweisung unterstellen. Ist der Impfstoff also besser als sein Ruf in Deutschland? In der Metropolregion sagen jedenfalls einige Leute „bäh“.