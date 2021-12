Asphaltdecke erneuert - Sperrung auf A 650 zwischen Maxdorf und Friedelsheim freigegeben

Rhein-Neckar. Eine kurze Sperrung noch, dann ist die A 650 zwischen den Anschlussstellen Maxdorf und Friedelsheim wieder uneingeschränkt für den Verkehr freigegeben. Wie die Autobahn GmbH am Freitag mitteilte, seien unlängst die Erneuerung der Fahrbahndecke in Richtung Bad Dürkheim sowie die Asphaltarbeiten in Richtung Ludwigshafen fertig gestellt worden. Für den Rückbau der Baustelle muss der Verkehr in Richtung Bad Dürkheim in der Nacht von Montag, 6. Dezember, auf Dienstag, 7. Dezember – voraussichtlich zwischen 20 und fünf Uhr – an der Anschlussstelle Friedelsheim (Nord) ausgeleitet werden. Die Umleitung ist ausgeschildert. Auf der Gegenseite kann es aufgrund der Arbeiten zu kurzzeitigen Behinderungen an der Auffahrt auf die A 650 von der B 37 kommen.

Aktuell ist der Verkehr auf der A 650 noch auf die Fahrbahn nach Bad Dürkheim umgelegt, dort steht für jede Fahrtrichtung ein Fahrstreifen zur Verfügung. Der Rückbau dieser Verkehrsführung erfolgt zwischen dem 3. Dezember und dem 7. Dezember, hieß es weiter.

Die Sanierung zwischen Maxdorf und Friedelsheim umfasst einen rund drei Kilometer langen Streckenabschnitt in beiden Richtungen. Dort wurde die alte Asphaltfahrbahn erneuert, zudem wurden neue Fahrzeugrückhaltesysteme installiert. Außer den beiden Fahrbahnen wurden im Rahmen des Projekts auch die Rampen im Bereich der Anschlussstelle Friedelsheim erneuert, so die Autobahn GmbH.