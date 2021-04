ASB-Drohne hebt bei schwerem Unfall ab

Rhein-Neckar. Bei schweren Unfällen auf den Autobahnen der Region unterstützen immer öfter auch Drohnen die Rettungskräfte. So wurde die Drohneneinsatzgruppe des ASB Mannheim/Rhein-Neckar in dieser Woche zu einem schweren Zusammenstoß auf der Autobahn 6 zwischen Wiesloch und Sinsheim gerufen. „Es bestand der Verdacht, dass sich Menschen, die möglicherweise an dem Unfall beteiligt waren, in den angrenzenden Feldern verirrt haben“, berichtet ASB-Sprecherin Frauke Kühnl. Mit einer Wärmebildkamera habe die Drohne das Gelände abgeflogen. „Da sich rund um die Unfallstelle niemand befand, konnte man rasch Entwarnung geben.“ Bei dem Zusammenstoß sind nach Angaben der Polizei mehrere Fahrzeuge schwer beschädigt und eine Frau verletzt worden. Die Autobahn war zeitweise voll gesperrt.

AdUnit urban-intext1

Für die ehrenamtlichen Drohnenpiloten sei es der siebte Einsatz in diesem Jahr gewesen. Alarmiert werden sie über die Leitstelle Rhein-Neckar, angefordert von Polizei, Feuerwehr oder Rettungshundestaffel. „Zum Einsatz kommt die Drohne, wenn Menschen vermisst oder gesucht werden, bei größeren Bränden, um Glutnester zu entdecken, oder um sich bei Großschadenslagen und in gefährlichen Bereichen einen Überblick zu verschaffen.“ Das Video der Wärmebildkamera werde direkt an den Einsatzort übertragen. „Mit der Drohne haben wir viele Möglichkeiten, die Arbeit von Polizei und Feuerwehr zu unterstützen“, erklärt Steffen Schmid, Koordinator der Drohnengruppe.

Einen Großeinsatz hatte das Team beim Brand der Turnhalle der Geschwister-Scholl Schule in Heidelberg, wo aus der Luft Brandherde gesucht werden mussten. Oberbürgermeister Eckart Würzner bedankte sich in einem Schreiben, „da sich die Einsatzdauer durch den gezielten Einsatz verkürzt“ habe. Zudem sei die Arbeit des Statikers durch Nahaufnahmen unterstützt worden.

Ehrenamtliche gesucht

Die Drohneneinsatzgruppe ist im Mai 2019 von Steffen Schmid und Herwin Hadameck gegründet worden. Mittlerweile engagieren sich 14 Ehrenamtliche bei den fliegenden Helfern. Da die Gruppe noch Verstärkung sucht, können sich Interessenten per E-Mail melden. sin

AdUnit urban-intext2