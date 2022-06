Ludwigshafen. Ein BASF-Mitarbeiter hat sich am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr bei Montagearbeiten mit Kaliumhydroxid benetzt und sich dabei eine Verätzung an den Beinen zugezogen. Dies teilte der Konzern mit. Nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst der BASF wurde er in ein umliegendes Krankenhaus gebracht und zur weiteren Behandlung stationär aufgenommen.

