Dossenheim. Ein Arbeiter ist am Mittwochnachmittag bei einem Arbeitsunfall in der Hauptstraße schwer verletzt worden. Der 42-jährige Mann war gerade in einer rund drei Meter tiefen Baugrube mit Absicherungsarbeiten beschäftigt, als er gegen 13.30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen verschüttet wurde. Der Mann war komplett mit Erde zugedeckt. Mitarbeiter der Baufirma kamen dem Mann schnell zu Hilfe und gruben ihn aus. Nach seiner notärztlichen Behandlung wurde er mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen in eine Klinik gebracht. Das Gewerbeaufsichtsamt des Landratsamtsamts des Rhein-Neckar-Kreises ist in die weiteren Ermittlungen eingebunden.

