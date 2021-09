Neustadt. Ein 60 Jahre alter Mann ist am Dienstagnachmittag bei einem Arbeitsunfall in Neustadt schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, trat der Mann auf einem Baugerüst in rund zwei Meter Höhe versehentlich in einen offenen Treppenaufstieg. Er verlor das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Mit einer Fraktur der rechten Schulter wurde er in eine Klinik gebracht.

