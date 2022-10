Arbeiter aus Grube gerettet

Rauenberg. Das war mehr als eine Schrecksekunde: Auf einer Baustelle ist am späten Samstagnachmittag ein Mann verschüttet worden. Zwei Mitarbeiter einer Baufirma hatten nach Angaben der Polizei gerade eine etwa drei Meter tiefe Grube ausgehoben, als der noch im Loch stehende Mann von der sich um ihn herum lösenden Erdmasse fast ganz begraben wurde. Nur seine Brust und der Kopf schauten noch heraus, so die Polizei. Da der zweite Mitarbeiter zu diesem Zeitpunkt nicht unmittelbar neben der Grube gestanden habe, sei er erst durch die Hilferufe seines Kollegen aufmerksam geworden. Der Besitzer des Hauses, neben dem die beiden Männer beschäftigt waren, habe die Rettungsdienste verständigt. Letztlich sei es die Feuerwehr gewesen, die den Mann aus seiner Lage befreite. Unklar sei zu diesem Zeitpunkt gewesen, ob er verletzt ist. Daher kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz, der das Opfer in eine Fachklinik zur Untersuchung flog, um innere Verletzungen auszuschließen. Lebensgefahr habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, teilte die Polizei in ihrem Bericht nach dem Unfall mit. sal

