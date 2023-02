Arbeiten für Straße Oggersheim-Melm: 15 Bäume müssen gefällt werden

Ludwigshafen. Erst einmal müssen 15 Bäume gefällt werden, bevor die Stadtteilverbindungsstraße Oggersheim-Melm in beiden Fahrtrichtungen einschließlich des Geh- und Radweges erneuert werden kann. Wie die Stadtverwaltung Ludwigshafen mitteilte, werden die Bäume in der Mittelpartstraße noch bis zum 24. Februar gefällt. Die Sudetenstraße/Mittelpartstraße sei derzeit während der Fällarbeiten in der Zeit von 9 bis 15 Uhr voll gesperrt. Die Verbindungsstraße soll von der Einmündung Mittelpartstraße/Großpartstraße bis zur Einmündung Sudetenstraße/Albert-Haueisen-Ring ab dem 2. Quartal 2023 erneuert werden. Ersatzpflanzungen für die 15 Bäume seien vorgesehen, hieß es weiter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Während der Sperrzeit wird der Verkehr über die Rosenwörthstraße und Notwendestraße umgeleitet. Für den ÖPNV und den Radverkehr entstehen keine Beeinträchtigungen, so die Stadt. Der Bereich Tiefbau bittet für die Beeinträchtigungen und Einschränkungen um Verständnis. Als Ansprechpartnerin steht Frau Borbola Szilagyi (Telefon 0621/504-6695) zur Verfügung.