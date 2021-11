Arbeiten auf der A6 zwischen Viernheim und Mannheim - Sperrungen erwartet

Rhein-Neckar. Aufgrund von Sanierungsarbeiten wird es auf der A6 zwischen Viernheimer Dreieck und Mannheim-Sandhofen zu zeitlich begrenzten Sperrungen kommen. Wie die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest am Donnerstag mitteilte, sollen die Arbeiten auf der insgesamt fünf Kilometer langen Strecke an zwei Wochenenden als 24-Stunden-Baustellen durchgeführt werden. Dies betreffe voraussichtlich (wetterabhängig) die Zeit vom 20. bis 22. November sowie das Wochenende vom 27. bis 29. November. Die Sanierung beginne am Samstag, 20. November, 13 Uhr, das planmäßige Ende sei am Montag, 22. November, 5 Uhr. An den genannten Wochenenden müsse hierfür die Fahrbahn nach Frankenthal gesperrt werden. Umleitungen sollen dann ausgeschildert sein. Grund für Arbeiten seien Schäden an der Fahrbahndecke. Eine grundhafte Sanierung des Streckenabschnitts sei ebenfalls in Vorbereitung und soll voraussichtlich im Herbst 2022 beginnen.

