Arbeiten an neuem Hospiz beginnen

Worms. Auf dem Gelände des einstigen evangelischen Hochstift-Krankenhauses in Worms beginnen am Dienstag offiziell die Umbauarbeiten für das erste stationäre Hospiz in der Region. Ein ökumenischer Trägerverein will in einem der drei früheren Klinik-Gebäuden Zimmer für bis zu zwölf sterbenskranke Gäste schaffen. Geplant sei, dass das Hospiz im Juni oder Juli 2022 die Arbeit aufnehme, so der Leiter des Diakonischen Werks Rheinhessen, Klaus Engelberty. Die Corona-Krise habe keinen wesentlichen Einfluss auf die Zeitpläne gehabt. Insgesamt belaufen sich die Kosten des Projekts auf rund drei Millionen Euro. epd

AdUnit urban-intext1