Arbeiten an Lichtsignalanlagen: S-Bahnen fallen aus

Speyer/Ludwigshafen. Weil die Deutsche Bahn Arbeiten an Lichtsignalanlagen verrichten muss, fallen einzelne Zugverbindungen in der Region aus. Wie die DB Regio AG am Dienstag mitteilte, finden die Arbeiten zwischen Wörth, Germersheim und Karlsruhe in den Nächten von Montag/Dienstag, 15./16. November, bis Samstag/Sonntag, 4./5. Dezember – jeweils zwischen 19.45 Uhr bis 1.30 Uhr statt.

Betroffen davon sind mehrere S-Bahnen der Linie S 4 (Germersheim – Ludwigshafen BASF/Bruchsal) und S 33 (Bruchsal – Germersheim) sowie einzelne S-Bahnen der Linie S 2 (Kaiserslautern – Mosbach) und S 3 (Germersheim – Karlsruhe), die zwischen Graben-Neudorf und Speyer Hbf ausfallen. Ein Schienenersatzverkehr wird in beiden Fahrtrichtungen eingerichtet.

Einzelne Züge der Linie RE 4 (Frankfurt – Karlsruhe) bedienen nicht die planmäßigen Halte zwischen Graben-Neudorf und Ludwigshafen Hbf, dafür halten sie zusätzlich am Mannheimer Hbf.