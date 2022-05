Aquaplaning-Unfall: Drei Leichtverletzte auf der A61

Hockenheim. Ein 18-Jähriger ist am Mittwochabend auf regennasse Fahrbahn mit seinem VW auf der A61 in Fahrtrichtung A6 ins

Schleudern geraten und in die rechte Leitplanke geprallt (wir berichteten). Wie die Polizei am Donnerstagmittag mitteilte, war der 18-Jährige auf der rechten Fahrspur unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Durch den Zusammenstoß mit der Leitplanke flogen Fahrzeugteile auf die beiden Fahrspuren, wodurch zwei nachfolgende Autos beschädigt wurden. Der VW war mit drei Personen besetzt, welche sich alle leicht verletzten und mit Rettungswägen

in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden mussten. Ein Abschleppunternehmen mussten den VW abschleppen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 40.000 Euro. Während der Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn voll gesperrt.

