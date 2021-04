App lädt in Judenhof ein

Speyer. Die drei jüdischen Gemeinden Speyer, Worms und Mainz stellen sich in einer neuen App vor, die viele Informationen zu den Monumenten der SchUM-Städte bereithält. So erleben Interessierte mit der Gratis-App in 45 Minuten den Judenhof in Speyer, den Synagogenbezirk sowie den alten jüdischen Friedhof „Heiliger Sand“ in Worms. „Geschichten zu Worms gibt es bereits seit Ende 2019. Auf der Ziellinie zur erhofften Anerkennung der SchUM-Stätten als UNESCO-Weltkulturerbe Ende Juli 2021 ist nun eine weitere faszinierende Geschichte zum Judenhof in Speyer entstanden“, so eine Sprecherin.

Die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler hat sich die App heruntergeladen und hofft auf eine baldige Öffnung des Judenhofes „Aber auch vom Sofa aus lassen sich die Monumente und die Geschichten nun erleben. Die Figuren pflegen eine wunderbare Diskussionskultur und wir als Nutzerinnen erfahren en passant viel Neues.“ Nun hoffe man voller Zuversicht auf die Entscheidung der Unesco. „Speyer, Worms und Mainz stecken voller spannender Geschichten.“ sin

Info: https://schumstaedte.de/schum-app/