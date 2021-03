Lingenfeld. Das umstrittene Gefahrstofflager der US-Armee in Lingenfeld (Landkreis Germersheim) beschäftigt weiter die Justiz. Nun hat das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in Koblenz entschieden, dass der Antrag eines entfernten Nachbarn auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes unzulässig ist.

Der Pfälzer hatte sich mit einem Eilrechtschutzantrag gegen eine Entscheidung der Struktur- und Genehmigungsdirektion Rheinland-Pfalz Süd (SGD) gewandt, die grünes Licht für die Umnutzung eines Gebäudes im Sicherheitsbereich der US-Streitkräfte zur Lagerung von Gefahrstoffen gegeben hatte. Nach Angaben der US-Armee handelt es sich bei den zu lagernden Materialien vor allem um Hydraulik- und Getriebeöle, Frostschutzmittel, Enteisungsmittel und Batterien.

Die USA betreibt in Lingenfeld ihr größtes Gefahrstofflager in Europa. © Venus

Der Antragsteller ist Eigentümer eines Wohngrundstücks, das von dem besagten Lagergebäude 1450 Meter entfernt liegt. Nach Gerichtsangaben habe er geltend gemacht, dass er bei Bränden mit der Schädigung seines Grundstücks, wenn nicht gar mit Schäden an Leib und Leben rechnen müsse. Das Verwaltungsgericht Neustadt lehnte den Eilantrag ab. Seine eingelegte Beschwerde hat nun das Oberverwaltungsgericht zurückgewiesen.

Störfallverordnung eingehalten

Den Richtern erscheint es ausgeschlossen, dass der Antragsteller durch die Entscheidung der SGD in seinen Rechten verletzt wird. So liege seine Wohnung weiter von dem Gefahrstofflager entfernt, als es der in der Störfallverordnung festgelegte Achtungsabstand vorschreibe. Die Juristen schließen damit hinreichend sicher aus, dass das Rücksichtnahmegebot wegen des Störfallrisikos verletzt wird. sin