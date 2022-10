Lampertheim. Eine 84 Jahre alte Frau ist am Donnerstagabend in Lampertheim tot aufgefunden worden. Anwohner fanden ihren Leichnam auf einem Grundstück in der Johann-Stelz-Straße, teilt die Polizei mit. Die am Freitag von der Staatsanwaltschaft angeordnete Obduktion ergab keinerlei Hinweise auf eine Straftat. Staatsanwaltschaft und Kripo gehen von einem natürlichen Ableben möglicherweise in Verbindung mit einem Unfall aus.

