Anstieg von Hantavirusinfektionen im Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Heidelberg

Rhein-Neckar. Die Anzahl der Hantavirusinfektionen im Rhein-Neckar-Kreis und in der Stadt Heidelberg sind gestiegen. Dies teilte das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis in einem Presseschreiben am Dienstagmorgen mit. Hantaviren befinden sich in den Ausscheidungen der weitverbreiteten Rötelmaus. Deren Lebensräume sind nach Dr. Schwertz, dem Leiter des Gesundheitsamtes Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis, unter anderem Wälder, Hecken, Gebüsche und auch Gärten. Zudem suchen Rötelmäuse die Nähe von Flüssen und Bächen.

Laut Dr. Schwertz verliefen Hantavirusinfektionen zwar oft ohne Symptome, könnten aber mit grippeähnlichen Symptomen wie Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen oder Übelkeit und Erbrechen auftreten. Obwohl die Symptome häufig nach einigen Tagen vollständig verschwinden sollen, könne es auch zu einer Verschlechterung der Nierenfunktion kommen.

Bei einer Erkrankung können zudem nur die Symptome behandelt werden, da eine Impfung oder gezielte Therapie gegen Hantaviren aktuell nicht verfügbar sei, so Dr. Schwertz. Deswegen sei es wichtig das Infektionsrisiko zu reduzieren, indem man Kontakt zu Nagern deren Ausscheidungen vermeidet. Zudem sollen möglicherweise kontaminierte Flächen mit Wasser befeuchtet werden bevor man sie reinigt.

Weitere Informationen gibt es auf den Seiten des Landesgesundheitsamtes Baden-Württemberg. Rückfragen beantworten Hausärzte oder das Gesundheitsamt.

