Anpfiff ins Leben berät Sportvereine in Schwierigkeiten

Walldorf. Mitgliederschwund, Mangel an ehrenamtlichen Funktionären und Helfern, Geldnot – viele Sportvereine stecken in einer prekären Lage. Die Corona-Pandemie hat die Situation oftmals noch verschärft. Der gemeinnützige Verein Anpfiff ins Leben und das Projekt BASF VereinsLab des Ludwigshafener Chemiekonzerns bieten betroffenen Sportvereinen jetzt ihre Hilfe an: eine kostenfreie und individuelle Beratung. Fünf Vereine aus der Metropolregion Rhein-Neckar sollen über eine Saison eng bei der Bewältigung ihrer Probleme begleitet werden.

Um am BASF VereinsLab teilzunehmen, können sich Sportvereine aus der Metropolregion bei Anpfiff ins Leben bewerben. Da sich die Herausforderungen oftmals um die Gewinnung von Mitgliedern, Trainern und Ehrenamtlichen sowie um die Finanzierung drehen, sucht Anpfiff ins Leben nach eigenen Angaben Bewerber, die eine möglichst konkrete Zielsetzung formulieren. Bevorzugt werden Projekte, die dem aktiven Vereinsleben zuträglich sind, heißt es in einer Mitteilung. Ziele, die ausschließlich sportlich seien oder nur einzelnen Mannschaften zugutekämen, würden ausgeschlossen.

„Beitrag fürs Zusammenleben“

Gute Chancen besitzen demnach Projekte, die zu den Förderzielen der Walldorfer Organisation passen. „Wir haben uns der Förderung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Sport, Schule, Beruf und Soziales verschrieben und verstehen Sportvereine als Bildungsstätte für junge Menschen“, betont Dietmar Pfähler, Erster Vorsitzender von Anpfiff ins Leben. „Projekte, von denen der Nachwuchs direkt profitiert, haben somit erhöhte Erfolgsaussichten.“ Einschränkungen bezüglich Vereinsgröße und Sportart gebe es hingegen keine.

„Gerade die Breitensportvereine leisten einen großen Beitrag für das gesellschaftliche und soziale Zusammenleben in der Metropolregion Rhein-Neckar“, ergänzt Karin Heyl, Leiterin Gesellschaftliches Engagement der BASF. „Mit dem BASF VereinsLab wollen wir die Vereine tatkräftig dabei unterstützen, sich weiterzuentwickeln und erfolgreich zu sein – für sich selbst und damit auch für die Region.“

Fünf Vereine haben bereits von Herbst 2021 bis Juli 2022 erfolgreich an der ersten Runde des BASF VereinsLab teilgenommen und wurden Anfang Juli von Anpfiff ins Leben ausgezeichnet. Nach Auswahl der teilnehmenden Vereine sollen im Oktober Workshop-Phase und konkrete Umsetzung des Projektplans beginnen. Dabei steht jedem Verein ein Anpfiff-Experte mit Rat und Tat zur Seite. Schwerpunkte werden der Ausbau der Netzwerkarbeit und die Suche nach Kooperationspartnern sein. Im Sommer 2023 erhalten die Vereine bei einer gemeinsamen Abschlussveranstaltung ihr Zertifikat über die Teilnahme. red

Info: Informationen zur Bewerbung unter bit.ly/3oxPbXH