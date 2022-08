Anklage nach Raubüberfall

Heidelberg/Bammental. Vier Monate nach dem brutalen Raubüberfall auf einen 88-Jährigen in Bammental hat die Staatsanwaltschaft Heidelberg Anklage gegen zwei Männer erhoben. Den zum Tatzeitpunkt 42 und 49 Jahre alten Verdächtigen wird vorgeworfen, ihr Opfer am Abend des 11. März gegen 21 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes überfallen und ausgeraubt zu haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, werden die beiden Männer angeschuldigt, den 88-Jährigen schwer verletzt und ihm seine Brieftasche mit knapp 250 Euro sowie die Autoschlüssel abgenommen zu haben. Ihr Opfer ließen sie demnach in einem Gebüsch am menschenleeren Parkplatz liegen, als sie mit seinem Auto flüchteten. In der Nähe von Gaiberg verursachte der betrunkene Fahrer laut Mitteilung einen Unfall, das Auto blieb liegen.

Opfer erst morgens gefunden

Die Anklage lautet unter anderem auf versuchten Mord. © Keiper

Der 88-Jährige wurde erst frühmorgens mit schwersten Verletzungen, unterkühlt und benommen gefunden. Der Mann, der bis dahin ein eigenständiges Leben in eigener Wohnung geführt habe, müsse seither in einem Pflegeheim versorgt werden.

Mehr zum Thema Justiz Zwei Männer wegen versuchten Mordes in Heidelberg angeklagt Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Landgericht Heidelberg Schläge und Messerstiche - Anklage nach brutaler Attacke in Neckargemünd Mehr erfahren Landgericht Frau wird von Einbrecher überfallen und missbraucht - Prozessbeginn in Heidelberg Mehr erfahren

Die Staatsanwaltschaft erhob nach eigenen Angaben Anfang Juli Anklage wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit versuchtem Raub mit Todesfolge und anderer Delikte. Damit stünden bis zu 15 Jahren Haft, unter Umständen sogar eine lebenslange Freiheitsstrafe im Raum. Über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheidet die Große Strafkammer des Landgerichts Heidelberg. agö