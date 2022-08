Anhänger brennt auf A 6 völlig aus

Rhein-Neckar. Wegen eines brennenden Lkw-Anhängers zwischen der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen und dem Autobahnkreuz Mannheim ist die A 6 am frühen Donnerstagmorgen in beiden Fahrtrichtungen für mehrere Stunden voll gesperrt worden. Grund hierfür war die starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr musste mit einem Großaufgebot anrücken. Die Fahrbahn in Richtung Süden konnte mit Fortschreiten der Löscharbeiten wieder freigegeben werden. Die Sperrung der Fahrbahnen in Richtung Norden blieb länger bestehen. Der rechte Fahrstreifen wurde so stark beschädigt, dass er instandgesetzt werden muss. Auch der unter der Autobahn verlaufende Bahnverkehr war eingeschränkt. Außerdem wurde eine Oberleitung beschädigt und musste abgeschaltet werden.

Nach Angaben eines Mitarbeiters vor Ort geriet gegen kurz vor 4 Uhr der mit Autoteilen beladener Sattelauflieger in Brand. Der Lkw-Fahrer konnte den Anhänger abkoppeln, bevor die Flammen auf die Zugmaschine übergriffen. Dabei erlitt er eine leichte Rauchgasvergiftung und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Vermutlich verursachte ein technischer Defekt den Brand. Über die Höhe des Schadens lagen nachmittags keine Erkenntnisse vor.

Der Anhänger eines Lkw brannte auf der A 6 völlig aus. © René Priebe

Auf der Parallelfahrbahn zur A 6 in Richtung Heilbronn/Auffahrt A 5 ist am Donnerstag außerdem ein Sprinter in Brand geraten. Wegen der starken Rauchentwicklung musste die A 5 Richtung Karlsruhe am Autobahnkreuz Walldorf gesperrt werden.

Tödlicher Verkehrsunfall

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags ist die Polizei auf der A 65 zu einem Einsatz ausgerückt. Wie die Beamten mitteilten, verstarb dort gegen 3.10 Uhr ein Mann bei einem Verkehrsunfall. Ersten Ermittlungen zu Folge hielt ein Sprinter in Richtung Ludwigshafen bei Landau auf dem Seitenstreifen an. Ein weiterer Sprinter fuhr diesem von hinten auf. Bei dem Aufprall wurde der 53-jährige Fahrer des haltenden Fahrzeuges tödlich verletzt. Für die Bergungsarbeiten mussten beide Richtungsfahrbahnen voll gesperrt werden. mik/dpa/vs