Rhein-Neckar. Der Verlauf der Corona-Pandemie in Deutschland droht wieder an Dynamik zu gewinnen. Binnen eines Tages meldeten Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) 14 356 Ansteckungen, wie aus Daten vom Donnerstag hervorgeht. Höhere Tageswerte waren zuletzt Ende Januar erfasst worden.

Zudem hat die ansteckendere und wohl auch tödlichere Corona-Variante B.1.1.7 die Oberhand hierzulande gewonnen, das RKI beziffert den seit Wochen wachsenden Anteil auf mittlerweile circa 55 Prozent. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 11 912 Neuinfektionen und 359 neue Todesfälle registriert. „Wir haben ganz klare Anzeichen dafür: In Deutschland hat die dritte Welle schon begonnen“, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler im Gespräch mit der UN-Journalistenvereinigung (ACANU) in Genf. „Ich bin sehr besorgt.“ Schutzmaßnahmen wie das Tragen von Masken seien trotz Impfungen weiter dringend nötig.

Heftige Kritik an Ministern

Viele Rektorinnen und Rektoren seien vor der Teilöffnung für erste bis sechste Klassen am kommenden Montag verunsichert, berichtet Sabine Hamann, die Sprecherin des Staatlichen Schulamts Mannheim. Das kann Angela Speicher, geschäftsführende Leiterin der Mannheimer Grundschulen, bestätigen. In aller Regel, beklagt sie, sei es „kaum möglich, in den Klassen Abstand zu halten“.

Die Rektorin hält es angesichts wieder steigender Infektionszahlen und grassierender Virusmutationen für eine schlechte Idee, die Schulen gerade jetzt weiter zu öffnen. Angela Speicher hätte sich gewünscht, dass der am 22. Februar begonnene Wechselunterricht bis zu den Osterferien beibehalten worden wäre.

Noch deutlicher in ihrer Kritik werden die baden-württembergischen Gesamtelternbeiräte. In einem gemeinsamen Schreiben an Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) und Sozialminister Manne Lucha (Grüne) formulieren sie: „Mit großem Entsetzen verfolgen wir Ihre planlosen Schritte zur Öffnung.“ Sie fordern, „den Schulen die Wahl zu ermöglichen, auch Wechselunterricht anzubieten“. Gerade das hat die Kultusministerin am Donnerstag für die fünften und sechsten Klassen explizit abgelehnt – und sich damit gegen Ministerpräsident Winfried Kretschmann durchgesetzt. Die Grundschulen wurden nicht erwähnt. In Mannheim hat die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag erstmals seit Januar wieder die Marke 100 überschritten. Bleibt dies drei Tage in Folge so, müssen einige der erst am Montag erfolgten Lockerungen – etwa bei privaten Kontakten, körpernahen Dienstleistungen und im Breitensport – wieder zurückgenommen werden. (mit dpa)