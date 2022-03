Angriffe auf Kinder

Frankenthal. Ein 10-jähriger Junge ist am Samstagnachmittag von einem Mann in einem Parkhaus in der Frankenthaler Eisenbahnstraße überfallen worden. Nach Polizeiangaben forderte der Unbekannte den Jungen auf, ihm Geld auszuhändigen, und bedrohte ihn dabei mit einem Klappmesser. Als der Junge versuchte, mit seinem Fahrrad wegzufahren, zerstach der Mann den Hinterreifen des Fahrrads. Der 10-Jährige flüchtete daraufhin zu Fuß.

Am gleichen Tag ist in Frankenthal eine weitere Gruppe Kinder bedroht und angegriffen worden. Sie gerieten am Samstagnachmittag gegen 17.15 Uhr in der Willy-Brandt-Anlage mit einer Gruppe Jugendlicher in Streit. Die Jugendlichen schubsten die Kinder, die darauf flüchteten, teilte die Polizei mit. Kurz danach trafen zwei der Kinder in der Unterführung der Gleise am Hauptbahnhof erneut auf die Gruppe der Jugendlichen. Ein Mitglied der Gruppe schlug den beiden Kindern ins Gesicht und forderte Geld von ihnen. Außerdem beleidigte der Jugendliche die Kinder. Die Gruppe teilte sich nach dem Angriff auf und verließ den Hauptbahnhof.

Zeugen, die etwas zu einem der beiden Fälle beobachtet haben oder die Täter näher beschreiben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233/31 30 zu melden oder bei der Polizeiwache in Maxdorf unter Telefon 06237/9 34 11 00. Hinweise nehmen die Beamten auch per Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen. vs

