Angriff mit Schreckschusspistole - 39-Jähriger wird schwer verletzt

Wiesloch. Ein 39-jähriger Mann ist bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Mann am Freitagabend, kurz vor 21 Uhr, mit zwei Freunden an einer Garagenanlage im Bereich "Zur Tuchbleiche", Ecke Gerbereistraße, zum Trinken getroffen. Als mehrere junge Personen, ersten Erkenntnissen zufolge, zwei männliche und drei weibliche, zu der dreiköpfigen Gruppe hinzustießen, gab es Streit. In dessen Folge soll einer der unbekannten jungen Männer mit einer Schreckschusspistole dem 39-Jährigen aus kurzer Entfernung ins Gesicht geschossen haben.

AdUnit urban-intext1

Nach seiner notärztlichen Behandlung wurde der Verletzte, der bei einem ersten Test über 2,5 Promille Alkohol intus hatte, mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll er Augen- und Gesichtsverletzungen erlitten haben.

Die Fahndung nach den fünf Personen, insbesondere nach dem Täter, die nach der Tat in Richtung Innenstadt flüchteten, verlief ohne Ergebnis. Drei von ihnen werden von der Polizei wie folgt beschrieben: Ein Mann soll etwa 19 Jahre alt sein, rund 1,60 Meter groß, hat kurze, blonde Haare und trug einen weißer Pullover.

Eine weitere Person soll etwa 1,75 Meter groß sein, korpulent, trug eine Basecap und hatte eine Umhängetasche bei sich.

AdUnit urban-intext2

Die weibliche Person trug eine weiße Hose.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 oder 06222/57090 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

AdUnit urban-intext3