Angriff: CDU-Politiker an Wahlkampfstand in Mutterstadt attackiert

Mutterstadt. Lautstark und unflätig hat ein Mann am Freitag auf dem Wochenmarkt in Mutterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) den CDU-Bundestagskandidaten Torbjörn Kartes (Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal) beleidigt.

Der 42-jährige Rechtsanwalt hatte dort auf seiner Wahlkampftour Station gemacht. Kartes selbst teilt mit, dass ein vor Ort bekannter Mann ihn über einen längeren Zeitraum angeschrien und ihn unter anderem als „Verbrecher“ und „Mörder“ bezeichnet hat. Nachdem er mit dem Hinzuziehen der Polizei gedroht habe, sei der aggressive Mann zunächst verschwunden. Allerdings tauchte er später laut Mitteilung erneut auf, als Kartes allein unterwegs zu seinem Auto war, er folgte ihm und machte Fotos. Kartes habe unmittelbar Anzeige bei der Polizei erstattet. Laut Behörden hatten Zeugen Hinweise auf die Identität und die Adresse des Mannes geliefert. Er habe bislang aber noch nicht persönlich angetroffen werden können. Die Polizei Schifferstadt hat jetzt ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

„Ich sage offen, dass ich sehr getroffen bin von diesem massiven Geschehen“, so Kartes, der oft auf Wahlkampfterminen unterwegs ist. Die zunehmende Radikalisierung im Internet zeige sich nun stärker auf der Straße. „Es gab in meinem gesamten Wahlkampf 2017 keinen einzigen solchen Fall – und jetzt sprechen wir darüber, wie wir uns verhalten, wenn sich das wiederholt.“ Erst im Juni war es, ebenfalls in Mutterstadt, zu einem tätlichen Angriff eines AfD-Kreistagsabgeordneten auf den Bürgermeister der Gemeinde gekommen.