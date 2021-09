Bei einem Streit soll ein 23 Jahre alter Mann zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Rhein-Neckar-Kreis durch Stiche schwer verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, schossen daraufhin alarmierte Beamte den mutmaßlichen Angreifer am frühen Mittwochmorgen in Bammental an. Bei der Festnahme des Verdächtigen stellte die Polizei demnach zwei Stichwaffen sicher.

Wie ein Sprecher der

...