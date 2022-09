Angepasste Corona-Impfstoffe ab Donnerstag in Impfstützpunkten des Rhein-Neckar-Kreises

Rhein-Neckar. In den drei Impfstützpunkten des Rhein-Neckar-Kreises sind ab Donnerstag angepasste Impfstoffe von Biontech und Moderna verfügbar. Wie der Kreis mitteilt, werden die neuen, an die Omikron-Variante BA.1 angepasste Impfstoffe erstmals ab Donnerstag im Impfstützpunkt Rhein-Neckar in Heidelberg von 9 bis 16.30 Uhr verimpft. Die neuen Impfstoffe sind laut dem Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis knapp bemessen und werden nur für Auffrischungsimpfungen und nicht für Grundimmunisierungen genutzt. Eine vierte Impfung wird laut Stiko vor allem Personen ab 60 Jahren oder mit einer Grunderkrankung, aus der sich ein erhöhtes Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf ergibt, und Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sowie Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen empfohlen.

Am Montagabend hatte die EU-Kommission die Zulassung für das neue angepasste Vakzin des Herstellers Biontech bekanntgegeben. Dem Rhein-Neckar-Kreis ist aber derzeit noch nicht bekannt, wann die an die Omikron-Sublinien BA.4 und BA.5 angepassten Impfstoffe ausgeliefert werden.

Impftermine können im Buchungstool an den Impfstützpunkten Eberbach (neuer Standort ab 30. September: Theodor-Frey-Straße 2), Patrick-Henry-Village Heidelberg (South-Gettyburg-Avenue) und Sinsheim (Breite Seite 3) gebucht werden.