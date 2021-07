Angeklagter legt Revision ein

Heidelberg. Der brutale Angriff auf eine Studentin am 5. September 2020 im Neuenheimer Feld wird den Bundesgerichtshof (BGH) beschäftigen. Die Anwältin eines 25-Jährigen, der vergangene Woche wegen der Tat vom Landgericht zu fünf Jahren Haft verurteilt worden war, hat Revision eingelegt. Das teilte eine Gerichtssprecherin am Freitag mit. Der BGH überprüft Urteile auf Rechtsfehler. Der 25-Jährige hatte in seinem letzten Wort gesagt, er sei es nicht gewesen. Die Anwältin hatte Freispruch gefordert.

Das Heidelberger Gericht hatte den Mann der sexuellen Nötigung und der vorsätzlichen Körperverletzung schuldig gesprochen. Er habe die Frau morgens vor ihrem Wohnheim hinterrücks angegriffen, um seine Triebe zu befriedigen. Unter anderem habe er sie betastet und geschlagen, bevor er wegen eines Zeugen flüchtete. Die Richter stützten ihr Urteil unter anderem auf DNA-Merkmale an der Hose des Opfers. Laut Anwältin passen die Merkmale auch zu 17 anderen Menschen in Heidelberg. jar