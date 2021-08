Angeklagter beteuert seine Unschuld

Frankenthal. Verteidiger Hans Böhme gibt sich entspannt, als er um kurz vor 10 Uhr am Donnerstag den Gerichtssaal betritt. „Wir kriegen das schon hin“, verspricht Böhme seinem Mandanten, als dieser wenige Minuten später in den Saal kommt – in Handschellen. Michael G. ist wegen Mordes angeklagt. Er soll einen Werkstattbesitzer mit einer Armbrust angeschossen und mit einer Tüte und einem Seil erstickt haben.

„So, wie es in den Akten dargestellt ist, kann es gar nicht gewesen sein“, beteuert der Angeklagte gegenüber dem Vorsitzenden Richter Karsten Sauermilch. Michael G. weist den Vorwurf von sich. Sein erklärtes Ziel sei der Freispruch, Verteidiger Böhme nickt nur. Doch bevor Michael G. erzählt, warum er nichts mit der Tat zu tun haben soll, breitet er mehrere Stunden lang seine Lebensgeschichte aus. Nach der Auftaktverhandlung (wir berichteten) will sich das Gericht am zweiten Verhandlungstag einen Eindruck vom Angeklagten verschaffen. Bereits bei der ersten Sitzung versprach Michael G., dass es viel zu erzählen gebe. Der Angeklagte zeigt sich redselig, beantwortet die Fragen des Vorsitzenden Richters ausführlich und gibt auch intime Details über sein Privatleben preis – etwa über sein Liebesleben, die Beziehung zu seinen Kindern oder das zerrüttete Verhältnis zu seinen Geschwistern.

Auch als ihn der Richter fragt, ob er sich zum Tatvorwurf äußern möchte, zögert der Angeklagte nicht: „Natürlich will ich etwas dazu sagen.“ Er blättert in den Akten hin und her und führt dann sogar vor, wie das Opfer zu Tode gekommen sein soll. Auch für den Fund der ihm zugeordneten Armbrust am Tatort hat er eine Erklärung. Um nach dem Arbeiten in Speyer noch mit seinem Kajak auf dem Rhein das Jagen zu üben, will G. die Armbrust in einem alten Auto auf dem Gelände der Werkstatt in Waldsee versteckt haben. „Der Motor war ausgebaut und diesen Platz habe ich genutzt. Sonst hätte ich noch 40 Kilometer nach der Arbeit heimfahren müssen, um die Armbrust zu holen.“ Im Auto, mit dem er täglich als Fliesenleger zur Arbeit fährt, habe er die Waffe nicht mitführen wollen. Wie sie aus dem Versteck an den Tatort gelangte, dafür hat der Angeklagte keine Erklärung. Aber er fürchte, dass ihm jemand etwas „anhängen“ wolle.

Ermittler werden vorgeladen

„Als ich erfahren habe, dass die Armbrust in den Vorfall eingebunden ist, habe ich richtig Panik bekommen und hatte Angst um mein Leben, wenn der wirkliche Täter weiß, wer ich bin“, führt Michael G. vor dem Vorsitzenden Richter Saumilch aus. Für das Gericht bleiben nach diesen Erklärungen noch viele Fragen offen, die am nächsten Verhandlungstag am 24. August geklärt werden sollen. Dann plant das Gericht auch, die ersten Zeugen vorzuladen.

