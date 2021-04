Angeklagten im Messerprozess drohen neuneinhalb Jahre Haft

Mannheim. Oberstaatsanwälten Katja Schremb hat vor der Ersten Großen Strafkammer am Mannheimer Landgericht für Francesco C. neun Jahre und sechs Monate Haft wegen versuchten heimtückischen Mordversuchs beantragt. Der 28Jährige soll am 28. September 2020 mit 14 Messerstichen auf den Vater seiner Ex-Lebensgefährtin eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt haben. Er habe nur seine beiden kleinen Kinder sehen wollen, begründete der Angeklagte, warum er damals in der Wohnung auf der Rheinau aufgetaucht sei, in die seine Freundin nach der Trennung zu ihrem Vater gezogen war. Die Verteidiger Georginos Kolivas und Steffen Lindberg haben im Verfahren auf gefährliche Körperverletzung, beziehungsweise versuchter Totschlag plädiert und stellten die Entscheidung über das Strafmaß ins Ermessen des Gerichts. Mordmerkmale wie Heimtücke oder Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers ließen sich nicht rechtssicher nachweisen, begründete Lindberg seinen Antrag. Das Urteil ist für Mittwoch, 28. April, um 12 Uhr angekündigt.

