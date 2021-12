Lambsheim. Angebranntes Essen hat am späten Mittwochabend einen Feuerwehreinsatz in Lambsheim verursacht. Nach Angaben der Polizei wurde gegen 22 Uhr eine Rauchentwicklung aus einem Küchenfenster in der Fußgönheimer Straße gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei stellte sich heraus, dass die Verantwortliche ihr Essen auf dem Herd vergessen hatte und dieses die Rauchentwicklung auslöste. Zu einer Brandentwicklung kam es nicht. Verletzt wurde niemand.

