Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus - Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

Rhein-Neckar-Kreis. Ein Teil eines Wohnhauses in der Senefelder Straße in Leimen ist am Freitagnachmittag in Brand geraten. Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr von Nussloch hatte die Leimener Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen am Brandort war, das Feuer nach Angaben der Polizei von Montag schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand - zwei Bewohner konnten demnach kurz nach Brandausbruch das Gebäude unbeschadet verlassen. Der Gesamtschaden wird laut der Beamten auf rund 10.000 Euro geschätzt. Das Anwesen blieb bewohnbar. Eine auf dem eingeschalteten Herd in der Kochnische im Erdgeschoß vergessene Mahlzeit ist augenscheinlich die Ursache für das Feuer. Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

