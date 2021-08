Angeblicher Messerschleifer bringt Seniorin um 400 Euro

Bad Dürkheim. Eine 86-Jährige aus Bad Dürkheim ist an Freitag Opfer einer Betrugsmasche geworden. Wie die Polizei mittteilte, übergab die Frau, nachdem ein Mann mittleren Alters bei ihr klingelte und sich als "Messerschleifer" vorstellte, diesem mehrere Messer und Scheren aus ihrem Haushalt. Der Mann gab an, diese zu seinem Fahrzeug mitzunehmen und zu überprüfen. Als er wenige Minuten später zurückkehrte, verlangte er für seine Arbeit 460 Euro. Nachdem er 400 Euro Bargeld ausgehändigt bekam, verließ er die Wohnung der Geschädigten. Es werden nun weitere Zeugen oder Geschädigte gesucht, die den Täter, sowie das mitgeführte Fahrzeug beschreiben können. Hinweise unter 06322/9630 an die Polizei.

