Angeblich Kind bei Unfall verletzt - Schockanrufer erbeuten 14.000 Euro

Hockenheim. Mit einem fiesen Trick haben Unbekannte eine ältere Dame um mehrere zehntausend Euro betrogen. Wie die Polizei am Montag bekanntgab, rief am Freitagmittag ein angeblicher Polizeibeamte die 78-Jährige an mit der Info, dass ihre Schwiegertochter einen Verkehrsunfall verursacht habe und nun wegen eines Nervenzusammenbruchs im Krankenhaus sei. Daraufhin wurde die Seniorin mit einer weinenden Frau verbunden, die angab, dass ihre kleine Tochter bei dem Verkehrsunfall verletzt worden sei.

In dem Glauben, damit eine Gefängnisstrafe ihrer Schwiegertochter abwenden zu können, übergab die die Dame gegen 16 Uhr an einem vereinbarten Übergabeort in der Bachstraße Vermögenswerte von rund 14.000 Euro an einen bislang unbekannten Abholer, der dann zu Fuß Richtung Feld flüchtete.

Die 78-Jährige beschreibt den Mann wie folgt:

Mitte 20, circa 175 cm groß, schmale Körperstatur, ohne Bart; der unbekannte Täter trug kurzes dunkles Haar und war mit einer blauen Jeanshose und einem hellblauen Sweatshirt bekleidet.

Das Betrugsdezernat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, mögen die Rufnummer 0621/174 4444 wählen.